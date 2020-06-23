Жена украинского оппозиционера назвала Путина «замечательным крестным»

Жена лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, телеведущая Оксана Марченко назвала российского президента Владимира Путина «замечательным крестным» для их дочери. Интервью с Марченко опубликовало издание «Страна.ua».

Телеведущая призналась, что была инициатором того, чтобы их с Медведчуком дочь Дарью крестил Путин. На вопрос, почему она выбрала именно его, Марченко ответила, что это «личная духовная история», о которой она, возможно, когда-нибудь расскажет.

«Он замечательный крестный, который регулярно общается с крестницей. Поздравляет ее с днями рождения», — заявила телеведущая и добавила, что если бы у нее был еще один ребенок, она бы снова попросила Путина стать крестным.

Жена Медведчука добавила, что поддерживает отношения с экс-премьером России Дмитрием Медведевым и его женой Светланой, которая стала крестной ее дочери. «Это глубоко верующие православные люди, таких очень мало», — заверила Марченко.

Ранее депутат Верховной Рады Вадим Рабинович назвал отношения Медведчука с Путиным ценностью для всей Украины.

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