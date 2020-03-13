Украинский оппозиционер назвал ценностью отношения своего лидера с Путиным

Отношения председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным назвали ценностью для всей Украины. Об этом заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире канала «112 Украина». Запись доступна на YouTube.

«Я горжусь нашей партией. Горжусь личными отношениями Медведчука с Путиным, потому что это ценное, это ценность нашей страны», — сказал он.

Рабинович подчеркнул, что именно этим нужно гордиться украинцам, а не «людьми в балаклавах». «Мы сами это родили, мы сами должны с этим покончить», — заявил депутат.

На Украине Медведчук и Рабинович считаются пророссийскими политиками, поскольку регулярно контактируют с российскими официальными лицами по тем или иным вопросам и часто посещают Москву с целью переговоров, что вызывает вопросы у их политических оппонентов в Киеве. Последняя встреча Медведчука и Путина прошла 10 марта. Политики обсуждали инициативу создания парламентского измерения «нормандского формата».

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