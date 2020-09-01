Главный пророссийский политик Украины поддержал Лукашенко

Руководитель фракции «Политическая платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, которого называют главным пророссийским политиком Украины, вывесил в Верховной Раде государственный флаг Белоруссии в поддержку президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщает «Gordon.ua».

К Медведчуку присоединился его однопартиец Илья Кива. «Мы с белорусским народом, который защитил конституционный строй и свою страну от захвата и порабощения», — объяснили причину своего решения парламентарии.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна приостановила все контакты с Белоруссией, которые будут возобновлены только когда Киев убедится, что они не несут для него «репутационных, моральных, этических потерь».

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По данным ЦИК, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые в первые дни жестко разгонялись. Президент Украины Владимир Зеленский публично посоветовал Лукашенко в течение месяца провести повторные выборы. Белоруссия ответила, что не нуждается в «заезженных советах», и рекомендовала Киеву заняться своими проблемами.