Еще одна страна признала легитимность Лукашенко

Куба признала результаты президентских выборов в Белоруссии, став еще одной страной, подтвердившей легитимность главы республики Александра Лукашенко. Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте министр иностранных дел латиноамериканской страны Бруно Родригес Паррилья.

Куба подтверждает свою поддержку легитимного президента Белоруссии Александра Лукашенко и выступает категорически против иностранного вмешательства во внутренние дела братской страны Бруно Родригес Паррилья Глава МИД Кубы

Уже 10 августа, на следующий день после голосования, Лукашенко получил поздравления с победой от глав России, Китая, Турции и Венесуэлы, а также ряда стран СНГ.

Протесты в республике продолжаются уже три недели, оппозиция требует отправить действующую власть в отставку, провести новые выборы президента и расследовать издевательства над митингующими в первые дни демонстраций. 27 августа в стране снова начались массовые задержания недовольных и участников акций, а также журналистов. В милицию попала корреспондентка «Ленты.ру» и десятки ее белорусских и иностранных коллег.

Граждане Белоруссии не признают официальных результатов выборов, согласно которым Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, получил 80 процентов голосов.