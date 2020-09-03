Достижение новых договоренностей по Донбассу опровергли

Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Наталья Никонорова опровергла заявление Украины о достижении договоренности по согласованию четырех новых участков отвода сил в Донбассе и решения о разминировании. Об это сообщает РИА Новости.

Она заявила, что это возможно только после урегулирования вопроса с противоречащим минским соглашениям постановлением Верховной Рады о местных выборах в Донбассе. «Офис президента Украины продемонстрировал вчера просто ошеломительный уровень лицемерия и полной оторванности от реально существующей действительности», — сказала Никонорова.

Материалы по теме Минские недоговоренности Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию «Вжарить надо» Киев решил засудить Москву из-за Крыма и Донбасса. К чему это может привести?

По ее словам, «есть предварительный консенсус между сторонами», но это «не тождественно окончательному согласованию и подписанию». Никонорова подчеркнула, что позиция ДНР принципиальная: пока Украина не перестанет действовать вразрез с минскими соглашениями, никаких реальных подвижек и согласований в рамках ТКГ произойти не может.

2 сентября пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что ТКГ на заседании согласовала рамочное решение о противоминной деятельности и четыре участка разведения сил и средств в Донбассе. Стороны согласились с необходимостью продолжения соблюдения режима тишины.

Ранее депутаты Верховной Рады поддержали постановление о проведении местных выборов на Украине 25 октября, согласно которому голосование в Донбассе состоится только при условии предварительной передачи украинской стороне контроля над совместным участком границы с Россией, вывода всех «незаконных вооруженных формирований» и техники, восстановления в регионе «конституционного строя и правопорядка».

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться



