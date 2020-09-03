Стало известно о перепалке Кравчука с Грызловым

Стало известно о произошедшей на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта Донбассу перепалке между главами украинской и российской делегаций Леонидом Кравчуком и Борисом Грызловым. Об этом сообщает УНИАН.

«Некоторые вопросы прояснились и относительно общей политики делегации. Причем не на словах, а на деле. Сегодня Кравчук довольно жестко ответил Грызлову и на его тирады с оценками Верховной Рады Украины, и на попытку закрыть рот нам, переселенцам из ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — прим. «Ленты.ру»). Оказывается, он умеет быть не только дипломатичным, но и принципиальным», — рассказал представитель ОРДЛО на переговорах Сергей Гармаш.

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О том, что на заседании ТКГ между Кравчуком и Грызловым произошел конфликт, подтверждает и представитель Донецкой области на переговорах Денис Казанский: «Леонида Кравчука сегодня было прямо не узнать — полная противоположность тому образу, который мы наблюдаем в публичном общении». По его словам, он общался с Грызловым «довольно жестко», на что представитель российской делегации якобы отключился от видеосвязи.

Причиной перепалки, рассказал Гармаш, стало участие представителей самопровозглашенных республик Донбасса во всех подгруппах. Кравчук решил, что и выходцы из Донбасса в украинской делегации должны не ограничиваться политической подгруппой. «Истерика той стороны началась еще на гуманитарке, где они заблокировали обмен пленными, мотивируя это необходимостью отмены известного постановления Верховной Рады о проведении местных выборов», — добавил Гармаш.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после насильственной смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Москва отвергает претензии Киева.