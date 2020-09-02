На Украине сочли уступки Донбассу несоответствующим национальным интересам

Глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук счел мнение своего заместителя, первого премьер-министра Украины Витольда Фокина о необходимости уступок Донбассу несоответствующим национальным интересам. Об этом сообщает «112 Украина».

Кравчук подчеркнул, что Фокин не советовался с ним перед тем, как сделать заявление, и в правительстве не разделяют его точку зрения. Глава делегации подчеркнул, что все ее члены имеют право на собственную точку зрения, однако не должны высказывать ее публично именно как участники переговоров.

Он также отметил, что дальнейшую судьбу Фокина на переговорах будет решать президент Владимир Зеленский. Кравчук подчеркнул, что не может единолично решать этот вопрос, поскольку это не его компетенция.

Ранее за свои слова о необходимости уступок Донбассу Фокин попал в базу сайта «Миротворец». На портале говорится, что Фокин — провокатор, который сознательно участвует в «антиукраинских пропагандистских мероприятиях». Ему также вменяется попытка легализации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул в 2014 году. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти. Киев попытался вернуть мятежный регион силой. Украина обвиняет Россию в поддержке сепаратистов и оккупации части Донбасса. Москва отвергает претензии.