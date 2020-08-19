Кравчук назвал единственный способ завершить конфликт в Донбассе

Бывший президент Украины Леонид Кравчук, который в настоящее время возглавляет украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, в беседе с RT назвал единственный способ завершения конфликта на востоке страны.

«Нам надо только уважать друг друга, уважать международные нормы и принципы жизни. И понимать Украину», — пояснил Кравчук. По его мнению, сторонам следует перейти к практическим шагам по урегулированию конфликта: обмену пленными и решению вопросов безопасности.

В качестве одного из шагов Кравчук назвал также введение свободной экономической зоны в Луганской и Донецкой народных республиках. «Мы должны восстановить эту землю. Убрать мины с этой территории, убрать оружие с этой территории и начать жить по-человечески», — добавил бывший президент.

Кроме того, отметил Кравчук, после урегулирования ситуации в Донбассе будут пересмотрены нормы, которые ограничивают доступ российских журналистов на Украину.

30 июля Кравчук согласился возглавить делегацию в ТКГ вместо другого бывшего главы государства Леонида Кучмы. Он выступил против особого статуса для Донбасса, но отметил, что региону можно дать «особую систему управления». Позднее Кравчук сообщил, что Украина готова пойти на ряд компромиссов на переговорах — например, предложить создать в регионе свободную экономическую зону.