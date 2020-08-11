У жителей Донбасса появился «язык войны»

Длительные военные действия на территории Донбасса привели к переосмыслению привычных слов и выражений и сформировали так называемый «язык войны» — особый сленг, характерный для местных жителей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала старший научный сотрудник Южного научного центра (ЮНЦ) РАН Татьяна Власкина.

Она отметила, что с 2018 года специалисты ЮНЦ, Южного федерального и Донецкого национального университетов проводят исследования речи, письменных источников, а также соцсетей и сайтов местного населения. «Мы пришли к выводу, что в донбасском региолекте стала активно формироваться область, обслуживающая тему войны, которая потеснила традиционную для региона шахтерскую тему», — сказала Власкина.

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Например, местные жители стали использовать такие слова как «располага» (расположение части), «будильник» (ранний обстрел), «сапог» (снаряд для противотанкового гранатомета). Кроме того, в обиход вошли и слова-звукоподражания. Например, «гуп» (разрыв снаряда на земле) и «бах» (разрыв снаряда в воздухе). Также появились и метафоричные выражения: «ковры выбивают» (частая стрельба из миномета), «упал грузовик с кирпичом» (мощный одиночный взрыв).

По словам исследователя, в настоящее время «язык войны» только набирает обороты. Как долго он будет подпитываться новыми терминами, зависит от того, сколько еще продлится конфликт на востоке Украины.

Конфликт в Донбассе длится более пяти лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, предоставление региону особого статуса.