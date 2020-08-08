Названы способы полностью прекратить огонь в Донбассе

Первый президент Украины и глава ее делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал четыре способа, с помощью которых можно добиться полного прекращения огня в регионе. Экс-президент отнес сюда переговоры, дискуссии, компромиссы и уступки. Об этом он заявил в эфире Obozrevatel TV, слова Кравчука передает РИА Новости.

«Мы видим, что это надо сделать через переговоры — раз, через дискуссии — два, через компромиссы — три и через соответствующие уступки, которые могут быть допущены только в одном случае: когда это будет и с той, и с другой стороны», — сказал первый президент Украины.

Ранее Кравчук выступал за присоединение США к переговорному процессу по Донбассу. «Потому что я думаю, что наиболее сильная, наиболее богатая страна мира может иметь наибольшее влияние», — отметил политик.

Он подчеркивал, что его единственная миссия — закончить войну и сделать так, чтобы на Украине царил мир, ради чего он готов в том числе идти на компромиссы.

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