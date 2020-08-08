Украинские власти отменили очередные выборы в Донбассе

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) приняла решение об отмене местных выборов на территории Донецкой и Луганской областей, которая находится под контролем Киева. Об этом сообщает ТАСС.

Представители ЦИК сообщили, что на данный момент невозможно провести выборы местных депутатов и голов в объединенных территориальных общинах областей из-за близости этих районов к линии фронта. Отмечается, что голосование должно было состояться 25 октября 2020 года.

Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников раскрыл подход страны к особому статусу Донбасса. По его словам, Украина разрабатывает для региона новую экономическую модель. Это вице-премьер и назвал «украинским подходом к особому статусу». Стратегия прежде всего будет касаться подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей и нацелена улучшить инвестиционный климат путем внедрения новой экономической модели на региональном уровне.

Конфликт в Донбассе длится более пяти лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, предоставление региону особого статуса.