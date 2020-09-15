Вакцина от коронавируса вызвала побочную реакцию

В США испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, были временно остановлена из-за возможной побочной реакции у одной из пациенток. Об этом сообщает Reuters.

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Тестирование на эффективность и безопасность препарата приостановили, чтобы проанализировать данные о побочных эффектах. В то же время в Великобритании и Бразилии испытания вакцины возобновили.

В июле сообщалось, что российская «Р-Фарм» по договоренности с AstraZeneca будет производить в России оксфордскую вакцину от коронавируса.

В России еще месяц назад заявили о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Производство препарата «Спутник V» запустили 15 августа. Прививки уже сделали ряд государственных чиновников. Кроме того, президент Владимир Путин анонсировал появление второго варианта вакцины от центра «Вектор» в сентябре.