AstraZeneka возобновила испытания вакцины против COVID-19

Фармацевтическая компания AstraZeneka возобновила испытания своей вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 в Великобритании. Об этом сообщается на ее официальном сайте.
Управление по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (Medicines Health Regulatory Authority, MHRA) Великобритании постановило, что дальнейшие испытания вакцины AZD1222 безопасны.
Испытания разработки компании AstraZeneca и Оксфордского университета были остановлены 6 сентября по всему миру после того, как один из испытуемых серьезно заболел. Ни разработчики, ни MHRA так и не сообщили, в чем заключались проблемы со здоровьем у этого человека. Известно только, что это была опасная и неожиданная побочная реакция, которая, вероятно, могла быть не связана с вакциной.
Как уже заявили РИА Новости в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), ситуация с разработкой AstraZeneca показала, что ряд стран ошибочно ориентируется исключительно на новые, непроверенные технологии при создании вакцины.
В июле сообщалось, что российская «Р-Фарм» по договоренности с AstraZeneca будет производить в России оксфордскую вакцину от коронавируса.
В России еще месяц назад заявили о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Производство препарата «Спутник V» запустили 15 августа. Прививки уже сделали ряд государственных чиновников. Кроме того, президент Владимир Путин анонсировал появление второго варианта вакцины от центра «Вектор» в сентябре.