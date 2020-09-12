В России назвали главные ошибки в испытаниях зарубежных вакцин от COVID-19

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в разговоре с РБК назвал главные ошибки при испытаниях зарубежных вакцин от коронавируса.

По его словам, ситуация с приостановкой испытаний вакцины, разрабатываемой британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, показала ошибочность подхода, когда целые страны ориентируются исключительно на новые, непроверенные платформы при выборе препарата.

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Дмитриев напомнил, что в России неоднократно говорили о потенциальных рисках, которые возможны при новых технологиях. Кроме того, глава фонда напомнил о наличии хорошо изученной платформы на основе аденовирусных векторов человека, которая доказала свою эффективность и безопасность.

«При этом в США и Западной Европе на проверенную платформу аденовирусных векторов человека приходится лишь 15 процентов от общего объема закупленных вакцин», — отметил Дмитриев, добавив, что ситуация с AstraZeneca ставит под вопрос корректность подхода некоторых фармкомпаний, которые полностью перекладывают риски по закупаемым вакцинам на закупающие страны.

Глава РФПИ заявил, что Россия не намерена следовать такому подходу, поскольку видит безопасность и эффективность аденовирусной платформы человека, включая отечественную вакцину «Спутник V».

12 сентября фармацевтическая компания AstraZeneсa возобновила испытания своей вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 в Великобритании. Испытания разработки компании AstraZeneca и Оксфордского университета были остановлены 6 сентября по всему миру после того, как один из испытуемых серьезно заболел. Ни разработчики, ни MHRA так и не сообщили, в чем заключались проблемы со здоровьем у этого человека. Известно только, что это была опасная и неожиданная побочная реакция, которая, вероятно, могла быть не связана с вакциной.