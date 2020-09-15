Число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило 5,5 тысячи

В России за сутки выявили 5529 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Число новых случаев назвал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале во вторник, 15 сентября.

Большинство из них зафиксировано в Москве (730), Санкт-Петербурге (206) и Ростовской области (165). За последние 24 часа умерли 150 пациентов с коронавирусной инфекцией. За весь период в России зафиксировано 18 785 летальных исходов.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 073 849 случаев коронавируса в 85 регионах.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Первыми вакцинацию пройдут врачи. Прививки уже сделали ряд государственных чиновников. Отечественным препаратом заинтересовались более 50 стран.

Оценивая необходимость введения ограничений, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что ситуация останется управляемой не только в ближайшие недели, но и месяцы. Кроме того, в Москве свободно около 60 процентов коек для больных COVID-19. Положительный результат на коронавирус, по словам Собянина, дают 1,5 процента проведенных тестов.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.