Вирусолог спрогнозировал сроки победы над коронавирусом в России

Победить коронавирус в России возможно к концу 2021 года. Такие сроки спрогнозировал заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, передает «Интерфакс».

Зверев добавил, что пока у 70 процентов населения не будет иммунитета, заболеваемость будет расти. Вирусолог добавил, что подъем обязательно будет, но в январе-феврале ситуация пойдет на спад из-за погодных условий. По его словам, вирус будет попадать в Россию из-за границы, несмотря на то, что въезд в страну ограничен.

Специалист добавил, что нынешний подъем заболеваемости коронавирусом в России был ожидаемым и не является «таким серьезным, чтобы можно было об этом говорить». По его мнению, ужесточать ограничения нельзя и стоит сравнить потери от коронавируса с потерями от ограничительных мер.

Зверев объяснил, что в условиях изоляции люди могут не получить вовремя медпомощь. Ограничения также влияют на получение образования. «Без массовых мероприятий можно обойтись, но полностью людей закрывать чревато серьезными последствиями, и народ уже не отреагирует на это», — заключил он.

В России за последние сутки выявили 8945 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. С начала пандемии в России коронавирус диагностировали у 1 185 231 человека. Из них 964 242 человека выздоровели, еще 20 891 инфицированный умер.

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