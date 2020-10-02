В Госдуме предложили дать отпуск родителям младшеклассников на время каникул

Одному из родителей младшеклассников (1-4 классы) стоит дать оплачиваемый отпуск на время школьных каникул, введенных из-за коронавируса. С таким предложением выступила депутат Госдумы Елена Строкова, передает RT.

Строкова напомнила, что из-за пандемии московские школьники 5 октября уйдут на двухнедельные каникулы. По ее словам, введение отпуска для одного из родителей позволит обезопасить ребенка в этот период, а также поможет родителям, которые воспитывают детей одни и не могут оставить их без присмотра.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил двухнедельные каникулы в школах из-за коронавируса — с 5 по 18 октября школы столицы будут закрыты. В Подмосковье с 5 октября на плановые каникулы уйдут около половины школ региона. Речь идет о заведениях, где есть зараженные коронавирусом педагоги или растет число заражений среди учащихся.

В России за последние сутки выявили 8945 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. С начала пандемии в России коронавирус диагностировали у 1 185 231 человека. Из них 964 242 человек выздоровели, еще 20 891 умерли.