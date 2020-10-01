Подмосковные власти разрешили директорам школ объявить каникулы

Подмосковные власти с 5 октября ужесточают контроль за соблюдением эпидтребований в школах: директорам разрешено объявить каникулы. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 1 октября.

Как рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина, с понедельника на каникулы уйдут около половины школ региона. Речь идет о тех учебных учреждениях, где есть зараженные коронавирусом учителя или фиксируется рост числа случаев заражения среди учащихся, пояснила она.

Остальные школы будут продолжать работать в штатном режиме, добавила министр.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил двухнедельные каникулы в школах из-за коронавируса — с 5 по 18 октября школы столицы будут закрыты. В тот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ситуацию с распространением коронавируса в регионе пока анализируют, перевод всех школьников на дистанционное обучение власти на данный момент не планируют.

В России за последние сутки выявили 8945 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего заразившихся — в Москве (2424), Санкт-Петербурге (285) и Московской области (230). С начала пандемии в России коронавирус диагностировали у 1 185 231 человека, в Московской области — 73 602 жителя.