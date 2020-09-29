Воробьев опроверг перевод школьников на дистанционное обучение

Школьников Московской области пока не планируют переводить на дистанционное обучение, заявил губернатор Андрей Воробьев, опровергая соответствующую информацию. Его цитирует РИАМО во вторник, 29 сентября.

Ситуацию с распространением коронавируса в регионе пока анализируют, отметил он. «Пока какой-то критической заболеваемости мы не видим, но эпизоды есть. Будем информировать в течение недели по дальнейшей ситуации», — сказал Воробьев.

Из-за увеличения количества случаев заражения COVID–19 пожилым жителям области, а таке людям с хроническими заболеваниями рекомендовали соблюдать режим самоизоляции.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин объявил двухнедельные каникулы в школах из-за коронавируса — с 5 по 18 октября школы столицы будут закрыты.