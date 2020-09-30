Власти Москвы объяснили 16-дневные школьные каникулы

Власти Москвы объяснили введение 16-дневных каникул для учащихся столичных школ, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

Она отметила, что после начала учебного года среди детей был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Решение о длинных каникулах было принято, чтобы минимизировать риски для школьников и их старших родственников. «Конечно, мы не можем ограничить детей в походах в кафе, но каникулы в любом случае сократят количество контактов», — сказала Ракова.

По ее словам, во время каникул ученики продолжат получать бесплатное питание. Продуктовые наборы можно получить в школе.

Детские сады будут работать по обычному графику с соблюдением мер безопасности.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил об увеличении продолжительности осенних школьных каникул в этом году. Вместо одной недели они будут длится две — с 5 по 18 октября. Также на две недели работу прекратят учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации в ведении московского правительства.