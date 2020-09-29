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Собянин объявил двухнедельные каникулы

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Сергей Собянин
Сергей Собянин
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении двухнедельных осенних школьных каникул для снижения заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщается на его сайте.

Согласно сообщению, плановые каникулы в большинстве школ начинаются с 5 октября и длятся неделю. Глава города продлил их до двух недель — каникулы пройдут одномоментно во всех школах с 5 по 18 октября. Такое решение было принято по рекомендации санитарных врачей для избежания лишних контактов.

Кроме того, в Москве на две недели приостановят работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации в ведении столичного правительства. Дистанционных занятий в период каникул не будет, но ученики смогут заниматься с помощью электронной школы. Дошкольные группы детских садов продолжат работу по обычному графику.

С 28 сентября в Москве заработали новые правила, по которым пенсионерам и горожанам с хроническими заболеваниями стоит самоизолироваться и соблюдать меры предосторожности. Тех, кто входит в группы риска, попросили ограничить контакты с родственниками и оставаться дома. Работающим горожанам старше 65 лет рекомендовали работать удаленно или уйти в отпуск.

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