В московском метро усилили контроль за ношением масок

В московском метро на некоторых станциях усилили контроль за ношением масок. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, на некоторых станциях сотрудники метро начали требовать от пассажиров надеть маски. Тем, у кого нет защитного средства, не выписывают штрафы — с ними проводят разъяснительную беседу. «Интерфакс» уточнил, что носить перчатки от пассажиров пока не требуют.

В пресс-службе департамента транспорта Москвы агентству рассказали, что с начала действия масочного режима штрафы за отсутствие средств защиты получили более 85 тысяч пассажиров. Сумма одного штрафа составляет 5 тысяч рублей.

С 28 сентября в Москве начали действовать новые правила, согласно которым пенсионерам и горожанам с хроническими заболеваниями стоит самоизолироваться и быть аккуратнее. Мэр столицы Сергей Собянин попросил москвичей, входящих в уязвимые группы, ограничить контакты с родственниками и оставаться дома, а также надевать маски и перчатки при походе в магазины. Работающим горожанам старше 65 лет рекомендовали перейти на удаленную работу или взять отпуск.

За последние сутки в Москве выявили 2217 новых случаев коронавируса. Всего в России зафиксировано 1 159 573 случая коронавируса в 85 регионах.