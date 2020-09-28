В Москве и Подмосковье заработали новые правила для пенсионеров из-за COVID-19

В Москве и Подмосковье с понедельника, 28 сентября, заработали новые правила в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости.

В первую очередь меры касаются людей старше 65 лет и жителей с хроническими заболеваниями. Им посоветовали оставаться дома или на загородном участке, ограничить контакты, в том числе с живущими отдельно родственниками. При этом пенсионеры могут свободно ходить на прогулки и заниматься физкультурой на свежем воздухе. Покупку продуктов и оплату счетов желательно поручить более молодым членам семьи.

В мэрии подчеркивали, что речь идет именно о рекомендациях, блокировать социальные карты и штрафовать не будут. Исключением станет поход в магазин без маски — за это не пустят внутрь или даже выпишут штраф.

Работающим гражданам из группы риска настоятельно советуется перейти на удаленный режим работы или взять отпуск. При необходимости можно получить больничный. Пенсионерам их оформят централизованно по заявкам работодателей, хронически больным следует обратиться за справкой по телефону горячей линии 8-495-870-45-09.

С 27 сентября столичные власти возобновили работу системы социального обслуживания и поддержки жителей на самоизоляции. По номеру горячей линии могут заказать доставку продуктов, лекарств и предметов первой необходимости, а также обратиться за психологической помощью и поддержкой.