В Москве на месяц ввели домашний режим и удаленку

В Москве на месяц ввели домашний режим для пожилых людей и удаленку для сотрудников. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин, он размещен на его официальном сайте.

Московские власти постановили, что рекомендации по самоизоляции пожилых и по переводу сотрудников на удаленку действуют по 28 октября включительно.

В документе говорится о внесении изменений в указ мэра Москвы от 8 июня 2020 года «Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности». «Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой», — отметил Собянин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Москве наблюдается большое число зараженных коронавирусом, поэтому регионы должны быть готовы к любому развитию ситуации.

В России за сутки зафиксировали 8232 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Всего с начала пандемии выявлено 1 167 805 случаев заражения коронавирусом во всех субъектах РФ.