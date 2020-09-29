Ученые назвали особенности распространения коронавируса в Москве и Петербурге

Распространению коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге способствуют множество туристов и работа культурно-развлекательных учреждений. Эти особенности «Вечерней Москве» назвали опрошенные ученые.

Развитие эпидемии в двух этих городах отличается от остальной страны тем, что в них проживает много людей, поэтому заболеваемость выше, отметил профессор НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Кроме того, здесь идет более интенсивная общественная жизнь: театры, рестораны, кафе, увеселительные заведения. Значительные скопления людей бывают в таких местах, как Красная площадь и Невский проспект», — сказал он.

Заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог Михаил Костинов указал, что после отмены самоизоляции многие поехали в Петербург, «как будто вся Россия оказалась там». По Невскому проспекту люди ходили без масок. В результате заболеваемость стала выше, чем в столице.

Костинов уточнил, что считает основным источником инфекции в Москве проходящие через город транспортные потоки.

Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова ранее говорила, что возвращение ограничений может произойти, если будет сильный рост новых случаев заражения и появится дефицит коек.