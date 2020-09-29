В Роспотребнадзоре назвали условия для ужесточения мер по коронавирусу

Ужесточение мер в связи с пандемией коронавируса может произойти, если того потребуют обстоятельства. Главные условия РИА Новости озвучила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, сейчас ситуация с инфекцией в России находится под контролем, однако новые ограничения возможны «в зависимости от числа новых случаев». О какой именно цифре идет речь, она не уточнила.

Вторым важным фактором Руженцова назвала наличие свободных коек. Если останется меньше 30 процентов свободного коечного фонда, придется вводить меры по ограничению контактов граждан.

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что 80-85 процентов заболевших заразились из-за отказа носить маски или посещения массового мероприятия. Она указывала, что россиянам необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование, иначе появится необходимость возврата к самоизоляции.