Голикова назвала главные причины роста заболеваемости COVID-19 в России

Главными причинами роста заболеваемости COVID-19 в России стали несоблюдение масочного режима и участие жителей страны в массовых мероприятиях. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

По ее словам, 80-85 процентов заболевших заразились именно таким образом. Это показали проведенные опросы.

Она отметила, что россиянам надо соблюдать предписания эпидемиологов, иначе появится необходимость возврата к самоизоляции. «Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте-апреле, начале мая этого года, то мы конечно жестко должны соблюдать те требования, которые сегодня мы предъявляем», — сказала Голикова.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев назвал сроки выхода России на новое плато по коронавирусу. По его словам, это произойдет примерно в начале ноября. Он отметил, что вводить новые ограничения не потребуется, но возможно будут ужесточены нынешние меры.