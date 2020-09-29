Стали известны сроки выхода России на новое плато по коронавирусу

Выход России на новое плато по заболеваемости коронавирусом может произойти к началу ноября. Об этом заявил эпидемиолог Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

28 сентября Малеев говорил, что выход на плато состоится в октябре, после чего ситуация пойдет на спад. По его словам, показатели по коронавирусу уже не вернутся на уровень весны, потому что у части населения выработался иммунитет.

Малеев также заявил, что введение новых ограничений не потребуется, но не исключил ужесточение существующих. Так, он предположил, что за нарушение правил профилактики коронавируса могут увеличить штрафы.

По словам директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, коронавирус в России ослабевает, а резервных коек достаточно. Он указал, что разработаны разные подходы к борьбе с инфекцией, поэтому пессимистичный сценарий уже не ожидается.

За прошедшие сутки стало известно о 8135 новых случаях заражения коронавирусом в 84 регионах России. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 1 159 573 человек.