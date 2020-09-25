В России раскрыли главный показатель оценки ситуации с коронавирусом

Главный показатель оценки второй волны коронавируса — соотношение между заболевшими и выздоровевшими от COVID-19. Об этом РБК сообщила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Так, в частности, в Москве число выписанных стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных, что считается очень хорошей динамикой. Однако в других регионах ситуация отличается, и во многих из них число выздоровевших меньше, чем вновь появившихся.

При этом, по словам Попович, осенний подъем заражаемости коронавирусом нельзя называть второй волной. «В России об этом вообще говорить сложно, потому что не заканчивалось то, что называлось первой волной. У нас с задержкой ситуация где-то улучшалась, где-то ухудшалась, поэтому я бы не стала употреблять для российской статистики такие термины», — подчеркнула эксперт.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ добавила, что наблюдаемое явление в статистике по коронавирусу — это разница между прошедшим периодом и новым периодом. «Сошедшая на малозаметный уровень выявляемости ситуация вдруг опять резко идет по экспоненте. (...) Резкое, в какое-то количество раз увеличение», — заключила она.

Ранее инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что ежедневный прирост числа заразившихся коронавирусом россиян достигнет показателя в 8-9 тысяч. Однако подъем заболеваемости специалисты прогнозировали заранее, и повода для паники в настоящий момент нет.

В России за последние сутки было выявлено 6595 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 1,12 миллиона. Из них более 929 тысяч выздоровели, свыше 19,9 тысячи скончались. В июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.