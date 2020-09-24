Россиянам предрекли новый пик заболеваемости COVID-19

Ежедневный прирост числа заразившихся коронавирусом россиян достигнет показателя в 8-9 тысяч. Такой сценарий предрек инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в эфире проекта «ЧЭЗNext» в Instagram-аккаунте РБК.

Он подчеркнул, что подъем заболеваемости специалисты прогнозировали заранее и что повода для паники в настоящий момент нет. По словам Тимакова, профилактический характер медицины в России позволил смягчить эффект первой волны коронавируса и уменьшить летальность инфекции без серьезного подрыва экономики.

Ранее 24 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ему бы не хотелось возвращаться к ограничительным мерам из-за коронавируса. Глава государства также призвал наращивать объемы тестирования на COVID–19 и соблюдать масочный режим в общественных местах.

В России за последние сутки было выявлено 6595 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 1,12 миллиона. Из них более 929 тысяч выздоровели, свыше 19,9 тысячи скончались. В июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.