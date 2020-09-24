Собянин заявил о троекратном росте заболевших гриппом и ОРВИ

Количество заболевших ОРВИ и гриппом в Москве за последние три недели утроилось. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время растет выявляемость инфицированных коронавирусом граждан. Это объясняется кардинальным увеличением тестов, с одной стороны, и наложившимся процессом роста заболевших ОРВИ и гриппом — с другой.

Ранее столичный градоначальник назвал серьезным рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусом. «Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется. Нужно беречься, соблюдать требования врачей», — отметил Собянин.

О росте числа госпитализаций примерно на 30 процентов стало известно ранее 24 сентября. Однако в оперштабе Москвы подчеркнули, что у города есть необходимые мощности на случай ухудшения эпидситуации. Также создан значительный резерв коек, клиники обеспечены необходимыми лекарствами и оборудованием.