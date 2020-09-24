В Минздраве назвали пока не нуждающуюся в прививке от коронавируса группу людей

Переболевшим COVID-19 людям не нужно делать прививку от коронавируса в этом сезоне. Об этом заявил глава Минздрав Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

По его словам, у этой группы людей иммунитет сформирован, соответственно, необходимости в вакцинации пока нет.

Вместе с тем ранее главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова предупредила, что количество антител у переболевших коронавирусной инфекцией уменьшается вдвое уже через пять недель. По ее словам, со временем антитела исчезают, и это делает людей «беззащитными для следующего заражения». Поэтому, по словам медика, самый действенный способ защититься от инфекции — это вакцинация.

В настоящий момент в России существуют две вакцины от коронавируса. Первый отечественный препарат для вакцинации от COVID-19 под названием «Спутник V» создали в центре имени Гамалеи и запустили в производство 15 августа. Сначала прививку получат медики и граждане из групп риска. Массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году. Первую партию препарата планируется выпустить в ноябре.