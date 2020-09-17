Названы новые сроки заразности заболевшего COVID-19

Заболевший COVID-19 может быть заразен для окружающих в течение трех-четырех недель с начала болезни. Такие новые сроки «Известиям» назвал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Эта длительность принята за основу проведения противоэпидемических мер», — сказал он, отметив, что в совсем редких случаях бывает, что переболевший выделяет вирус намного дольше.

Альтштейн заметил, что после выздоровления человек должен придерживаться общих для всех противоэпидемических правил, «потому что наверняка неизвестно, как себя поведет иммунитет».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что после COVID-19 вирус может выделяться из организма до трех месяцев. Самый продолжительный такой случай в России длился 48 дней. Позже в службе уточнили, что после выздоровления пациента обнаруживаемый у него коронавирус не активен и не опасен. Положительные анализы в таких случаях свидетельствуют о реакции тест-системы на генетический материал инфекции.