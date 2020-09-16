Доктор Мясников раскритиковал «страшилку» про заражение коронавирусом

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников подверг критике заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что перенесший коронавирус человек еще в течение 90 дней может заразить других. В Telegram-канале он назвал это высказывание «страшилкой».

«Это не так, это очередная страшилка», — подчеркнул доктор. По его словам, для медиков является известным фактом то, что у перенесших инфекцию ПЦР-тест может быть положительным и после выздоровления, причем «довольно долго».

Мясников добавил, что общее мнение специалистов по данной ситуации — не надо принимать мер по отношению к таким людям, так как они не заражают окружающих, следовательно, не представляют опасность в распространении коронавируса.

15 сентября Попова заявила, что переболевший COVID-19 человек оказался способен выделять вирус в течение трех месяцев даже при отсутствии симптомов. Она сослалась на данные российских и иностранных исследователей.

Ранее Александр Мясников выразил сомнения в эффективности повторного карантина внутри страны из-за коронавируса. Он обсудил введение подобных мер на примере Израиля. Врач считает, что в ситуации с постоянными ограничениями в мире из-за инфекции помочь могла бы всеобщая вакцинация.

По оценке Мясникова, инфекцию в России уже перенесли 20 миллионов человек. Подсчет был сделан на основе информации об иммунитете к COVID-19 у жителей страны.