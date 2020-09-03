Доктор Мясников назвал вакцину от коронавируса ценой возврата к нормальной жизни

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников выступил за прививки от коронавируса. В Telegram-канале он высказался о ситуации с постоянными ограничениями в мире из-за инфекции, назвав вакцину ценой возврата к нормальной жизни.

По словам доктора, мир охвачен психозом, из-за которого до сих пор закрыты многие рестораны, не везде открылись школы, а экономики государств терпят колоссальные убытки.

«Но вот наконец от всего этого психоза появилось лекарство, то есть вакцина», — подчеркнул специалист. Он уверен, что борьба с коронавирусом обходится человечеству куда дороже, чем сама болезнь.

Мясников написал, что точно сделает себе прививку, так как находится в группе риска. Он предложил посмотреть на ситуацию под углом того, что вакцинация может стать способом вернуться к привычной жизни.

Специалист считает, что вакцинация должна быть всемирной и проводиться одновременно, иначе не предвидится конца масочным режимам и карантинам. «Если всеобщее всемирная вакцинация — это цена возврата к нормальной, мирной, доКОВИДной жизни, то лично я — за!» — заключил врач.

Ранее Александр Мясников назвал новые данные о числе россиян, перенесших коронавирус. По его оценке, инфекцию в России перенесли 20 миллионов человек. Подсчет был сделан на основе информации об иммунитете к коронавирусу у жителей страны.