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20:19, 14 июля 2026Россия

Названо число сбитых на подлете к Москве дронов

На подлете к Москве сбили 36 украинских беспилотников
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На подлете к Москве за несколько часов сбили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина.

При этом, по данным градоначальника, с 18:00 до 20:15 системы противовоздушной обороны уничтожили 13 БПЛА. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Каких-либо других подробностей об отражении атак Собянин не привел.

В ночь на 14 июля российские средства ПВО сбили над регионами 288 беспилотников ВСУ. Отмечалось, что беспилотники уничтожены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской и Тульской областях, в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и Башкирии.

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