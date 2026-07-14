Названо число сбитых на подлете к Москве дронов

На подлете к Москве сбили 36 украинских беспилотников

На подлете к Москве за несколько часов сбили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина.

При этом, по данным градоначальника, с 18:00 до 20:15 системы противовоздушной обороны уничтожили 13 БПЛА. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Каких-либо других подробностей об отражении атак Собянин не привел.

В ночь на 14 июля российские средства ПВО сбили над регионами 288 беспилотников ВСУ. Отмечалось, что беспилотники уничтожены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской и Тульской областях, в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и Башкирии.