Доктор Мясников заявил о 20 миллионах перенесших коронавирус в России

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников назвал новые данные о числе россиян, перенесших коронавирус. В Telegram-канале он высказался о ситуации в связи с информацией об иммунитете к инфекции у жителей страны.

Доктор отметил, что если иммунитет, то есть высокое число антител в организме, обнаружен у 20-25 процентов россиян, то по этим показателям можно оценить, сколько россиян переболели. «У нас перенесли инфекцию около 30 миллионов человек. Ладно, для верности уменьшим цифру до 20 миллионов», — подчеркнул Мясников.

В связи с этим специалист также сделал вывод, что публикуемые данные о зараженных отражают лишь малую часть общей картины распространения коронавируса. Мясников уверен, что из-за этой статистики можно судить и о том, что бессимптомных носителей на самом деле больше, чем 40 процентов от всех зарегистрированных случаев.

«Инфекция в абсолютно подавляющем числе случаев проходит бессимптомно или как легкое ОРЗ», — добавил он. Мясников также пересчитал смертность от коронавируса, исходя из того, что перенесли инфекцию 20 миллионов жителей России. «Смертность окажется 0,08 процента», — заключил врач.

Ранее Александр Мясников прокомментировал слухи о введении в России карантина в сентябре. Он высказался о ситуации, посчитав подобный скорый сценарий крайне маловероятным и не имеющим никаких предпосылок.

По мнению врача, «инфекция ведет себя по типу торфяного пожара, тихо тлея и периодически вырываясь наружу», поэтому никакой второй или третьей волны пандемии нет и не будет.