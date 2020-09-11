Доктор Мясников рассказал о неожиданном эффекте вакцины от коронавируса

Главный врач московской городской клинической больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал, что после начальной вакцинации российской прививкой от коронавируса не испытал побочных эффектов. В Telegram-канале он объяснил, что неожиданно, наоборот, заметил повышенный аппетит.

Доктор перечислил, что среди побочных эффектов после введения вакцины могут быть головная боль, озноб, тошнота, повышенная температура, аллергические реакции, а также снижение аппетита.

«Вот свидетельствую — ничего этого у меня лично нет. Особенно "снижения аппетита"! Если бы! Мне даже кажется, что совсем наоборот!» — заметил он.

По словам Мясникова, пока ему ввели первую часть вакцины, всего необходимо сделать две прививки. Специалист заметил, что ранее слышал «столько страхов» по поводу внедрения прививки, однако в настоящее время получает множество заявок от желающих вакцинироваться. «Причем очень зачастую от высокопоставленных или очень обеспеченных людей», — добавил врач.

Ранее Мясников выступил за прививки от коронавируса. Тогда он высказался о ситуации с постоянными ограничениями в мире из-за инфекции, назвав вакцину ценой возврата к нормальной жизни.

По оценке главврача столичной больницы, инфекцию в России уже перенесли 20 миллионов человек. Подсчет был сделан на основе информации об иммунитете к COVID-19 у жителей страны.