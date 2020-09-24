Вторую российскую вакцину от COVID-19 выпустят в ноябре

Вторая российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», созданная в научном центре «Вектор», начнет выпускаться в ноябре. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В службе уточнили, что речь идет о первой партии препарата. Его регистрация запланирована к 15 октября.

Третья фаза испытаний разработки состоится в два этапа. Одно тестирование пройдет на 150 пожилых людях старше 60 лет, второе — на пяти тысячах добровольцев от 18 до 60 лет.

Ранее директор «Вектора» Ринат Максютов говорил, что вакцина центра сохраняет эффективность в течение трех лет, после чего можно делать новую прививку.

Первый отечественный препарат для вакцинации от COVID-19 под названием «Спутник V» создали в центре имени Гамалеи и запустили в производство 15 августа. Сначала прививку получат медики и граждане из групп риска. Массовая вакцинация россиян начнется в 2021 году.