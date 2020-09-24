Назван срок действия российской вакцины от коронавируса

Повторная вакцинация от коронавируса российским препаратом, созданным в научном центре «Вектор», потребуется через три года. Такой срок действия вакцины назвал глава центра Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус. Вакцины» для телеканала «Россия-1».

«После цикла вакцинации следующая ревакцинация потребуется не чаще, чем раз в три года», — сказал Максютов.

Ранее президент Владимир Путин объявил о скорой регистрации второй российской вакцины от COVID-19.

Первый препарат под названием «Спутник V» создали в центре имени Гамалеи и запустили в производство 15 августа. Им будут привиты врачи и граждане из групп риска. Массовая вакцинация россиян начнется в начале 2021 года.