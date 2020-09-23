Путин анонсировал регистрацию второй российской вакцины от коронавируса

Скоро будет зарегистрирована вторая российская вакцина от коронавируса, анонсировал президент Владимир Путин в ходе выступления перед членами Совета Федерации. Об этом сообщает ТАСС в среду, 23 сентября.

Накануне Путин, выступая на сессии Генассамблеи ООН, предложил сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса бесплатно. В ООН предложение российского главы назвали щедрым и пообещали изучить.

11 августа глава государства объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, произведенной в России. Препарат назвали «Спутник V». Его производство запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска. Первую партию вакцины уже направили в регионы.

Также в настоящий момент ведутся клинические исследования другой российской вакцины, разработанной центром «Вектор». 14 сентября сообщалось, что после повторной вакцинации препаратом у всех добровольцев выработались антитела требуемого уровня.