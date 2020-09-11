Российскую вакцину от коронавируса направили в регионы

Первую партию российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи, направили в регионы для групп риска. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, передает ТАСС.

«В рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска», — уточнили в Минздраве.

Ранее агентство со ссылкой на материалы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщило, что вакциной «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи, решили привить больше миллиарда человек по всему миру. По информации агентства, интерес к российскому препарату проявляют около 30 стран, население которых составляет более половины населения Земли.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» — ее разработал центр имени Гамалеи. Производство препарата было запущено 15 августа, 8 сентября Минздрав сообщил, что первая партия вакцины «Спутник V» выпущена в гражданский оборот. Первыми прививку получат медики и граждане из группы риска.