В Китае подтвердили эффективность российского препарата против коронавируса

Ученые из Китая подтвердили эффективность российского препарата «Триазавирин» против COVID-19. Об этом заявил директор Института органического синтеза УрО РАН Валерий Чарушин, его слова приводятся на сайте Уральского федерального университета.

По его словам, предварительные результаты исследования Харбинского медицинского университета свидетельствуют, что у пациентов десяти больниц в Китае, которым давали этот препарат, сокращалась продолжительность болезни, а также облегчались симптомы. Чарушин уточнил, что выводы, к которым пришли в Китае, пока неофициальные, поскольку исследования еще продолжаются.

«Триазавирин» появился в продаже в российских аптеках в 2014 году. По данным отраслевого журнала Vademecum, препарат эффективен против 15 штаммов вируса гриппа.

10 сентября стало известно, что Мариинская больница в Санкт-Петербурге объявила набор добровольцев для тестирования американской вакцины против коронавируса от компании MSD (Merck Sharp & Dohme Corp.,USA). Исследование запланировано на срок до двух лет: после введения препарата участники должны будут пройти шесть обследований. В первый день испытания добровольцы получат вакцину или плацебо.