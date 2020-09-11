Российской вакциной от коронавируса решили привить больше миллиарда человек

Российской вакциной «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи, решили привить больше миллиарда человек по всему миру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

По информации агентства, интерес к российскому препарату проявляют около 30 стран, население которых составляет более половины населения Земли. К ним относятся, в частности, Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Греция, Сербия и Филиппины.

Провести вакцинацию населения этих и других стран планируется в 2020-2021 годах.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» — ее разработал центр имени Гамалеи. Производство препарата было запущено 15 августа, 8 сентября Минздрав сообщил, что первая партия вакцины «Спутник V» выпущена в гражданский оборот. Первыми прививку получат медики и граждане из группы риска.