ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». С таким заявлением выступил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, его цитирует ТАСС.

Представитель международной организации выразил признательность министру здравоохранения России Михаилу Мурашко за поэтапные шаги по разработке вакцины и добавил, что она безопасна и эффективна. «Разработка вакцины — это главный ответ России на вспышку коронавируса, поэтому так важна солидарность. Мы с моими коллегами в ВОЗ обсудим в Женеве, какие следующие шаги будем делать в этой области», — отметил Клюге.

Он подчеркнул, что Москва помогла ему лично оказать поддержку странам Центральной Азии. Помимо этого, российское правительство уделило большое внимание вопросам оказания поддержки работникам здравоохранения и уязвимым группам населения.

Ранее российское лекарство для лечения коронавирусной инфекции «Арепливир» поступило в аптеки. Его розничная стоимость составит 12 320 рублей за 40 таблеток.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, произведенной в России. Препарат назвали «Спутник V». Его производство запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян. Параллельно с пострегистрационными испытаниями этого препарата также ведутся клинические исследования другой российской вакцины, разработанной центром «Вектор».

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru