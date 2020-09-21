Российское лекарство от коронавируса поступило в аптеки

Препарат для лечения коронавирусной инфекции российского производства «Арепливир» поступил в аптеки. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщили агентству РИА Новости в справочной аптечной организации «Столички».

На первом этапе лекарство поступит на прилавки примерно десяти тысяч аптек. Розничная стоимость «Арепливира» составит 12 320 рублей за 40 таблеток.

Ранее эксперты объяснили высокую стоимость препарата повышенным спросом на подобные лекарства во всем мире. При этом они обратили внимание на необходимость доказать эффективность препарата. По словам гендиректора фармкомпании-разработчика «Арепливира» «Промомед» Андрея Младенцева, снижение стоимости пока не представляется возможным.

18 сентября стало известно, что Минздрав России решил включить препарат от коронавируса «Фавипиравир» в список жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. Лекарства будут продаваться в аптеках с торговыми наименованиями «Арепливир» и «Коронавир». Ожидается, что второй будет чуть дешевле — 11 550 рублей.