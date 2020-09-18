В России решили включить препарат от коронавируса в список жизненно важных

В Минздраве России решили включить препарат от коронавируса «Фавипиравир» в список жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает ТАСС в пятницу, 18 сентября.

По его словам, это планируется сделать в ближайшее время. После внесения «Фавипиравира» в перечень предельные цены на него будут зарегистрированы в соответствии с утвержденной методикой.

17 сентября Минздрав разрешил амбулаторное применение двух российских препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир».

Лекарства будут продаваться в аптеках с торговыми наименованиями «Коронавир» и «Арепливир». Одна упаковка «Коронавира» из 50 таблеток будет стоить минимум 11 550 рублей, а пачка «Арепливира» из 40 таблеток обойдется россиянам в 12 320 рублей. Ранее эти препараты использовали только для лечения в стационарах.