Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса на дому

Для лечения коронавируса на дому можно использовать два препарата фавипиравира — их применение на дому разрешил Минздрав, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства в четверг, 17 сентября.

Соответствующие изменения внесены в регистрационные удостоверения препаратов, уточнили агентство. «Ранее препараты могли применяться исключительно для лечения пациентов в стационарах», — подчеркнули в Минздраве.

Ранее из рекомендаций по лечению COVID-19 Минздрав исключил два препарата, которые не показали свою эффективность. Речь идет о препаратах лопинавир и ритонавир. Всего в список рекомендованных для лечения коронавируса препаратов вошли шесть наименований: фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир.

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, произведенной в России. Препарат назвали «Спутник V». Его производство запустили 15 августа. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян. Параллельно с пострегистрационными испытаниями этого препарата также ведутся клинические исследования другой российской вакцины, разработанной центром «Вектор».