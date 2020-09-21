Названа стоимость альтернативы лекарству от коронавируса за 12 тысяч рублей

Препарат «Триазавирин», который может стать альтернативой «Арепливиру» за 12 тысяч рублей, будет стоить около тысячи с небольшим. Такую стоимость назвал член-корреспондент Российской академии наук (РАН), заведующий кафедрой органической и биомолекулярной химии химико-технологического института Уральского федерального университета (УрФУ) Владимир Русинов. Его слова приводит издание «ФедералПресс» в понедельник, 21 сентября.

При этом Русинов отметил, что потребители и такую цену на лекарство от коронавируса считают слишком высокой. «Если речь идет об онкологических препаратах, цена может быть любой, но препарат против гриппа, ОРВИ, даже COVID-19, конечно, должен быть доступен по цене», — подчеркнул он.

Исследования «Триазавирина» для профилактики и лечения «не очень серьезных больных» проходят в екатеринбургской больнице №14, уточнил Русинов. По его словам, на данном этапе препарат показал позитивный результат. «Но отчет будет в конце октября, после этого будем спрашивать разрешение Минздрава на включение в перечень», — сказал ученый.

Ранее эксперты заявили, что высокая стоимость российских лекарств от коронавируса объясняется большим спросом на такие препараты во всем мире. По словам гендиректора фармкомпании-разработчика «Промомед», выпускающей «Арепливир», Андрея Младенцева, снижение стоимости пока не представляется возможным. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в свою очередь обратил внимание на необходимость доказать эффективность препарата. Он напомнил, что исследования в Японии не подтвердили эффективность «Фавипиравира», также не сообщалось об исследовании препарата двойным слепым методом.

21 сентября «Арепливир» поступил в первые аптеки. Розничная стоимость «Арепливира» составит 12 320 рублей за 40 таблеток. Второе российское лекарство, которое Минздрав решил включить в список жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов, будет стоить чуть дешевле — 11 550 рублей.