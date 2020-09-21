Прирост случаев COVID-19 в Москве достиг максимума за три месяца

За сутки в Москве коронавирус обнаружен у 915 человек. Это самая большая цифра за три месяца, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные столичного оперативного штаба.

Предыдущий максимум был зафиксирован в городе 22 июня. Тогда прирост составил 1081 новый случай.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что ситуация в городе останется управляемой в ближайшие недели и месяцы, поэтому нет необходимости вводить новые ограничения. По его словам, в столичных госпиталях свободно 60 процентов коек для больных COVID-19.